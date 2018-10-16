Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле обыскивали 9 часов

Члены турецко-саудовской рабочей группы, сформированной для расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, завершили сегодня рано утром осмотр генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщил телеканал NTV, следственные мероприятия продлились около девяти часов.

Следователи использовали различные устройства и приспособления, имеющиеся в распоряжении местных криминалистов, в том числе инфракрасные лампы, благодаря которым можно обнаружить следы крови. Члены рабочей группы также провели осмотр сада на территории генконсульства. Спустя несколько часов на место расследования прибыли два грузовика, в которые был загружен грунт для дальнейших экспертиз.

Члены турецкой и саудовской делегаций покинули здание генконсульства по отдельности. Заявления по итогам осмотра сделано не было. С турецкой стороны в следственных мероприятиях приняли участие представители прокуратуры и полиции Стамбула.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. По данным некоторых СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. Пока со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. В то же время по информации телекомпании CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.