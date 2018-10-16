ЮНИСЕФ: Более 2 млн детей в Йемене голодают

По меньшей мере, 2,2 миллиона детей страдают от острого недоедания в Йемене.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Отмечается, что на четвертый год конфликта гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается день ото дня.

В стране разрушена система здравоохранения, больше половины медицинских учреждений не действуют, медработники уже несколько лет не получают зарплаты.

В стране увеличивается число случаев заражения холерой.

16 из 27 млн жителей Йемена нуждаются в медицинских услугах. В срочной помощи 400 тысяч детей нуждаются в срочной медицинской помощи, отметили в организации.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.