ЮНИСЕФ: Более 2 млн детей в Йемене голодают

По меньшей мере, 2,2 миллиона детей страдают от острого недоедания в Йемене.
Как передает İslam.az со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Отмечается, что на четвертый год конфликта гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается день ото дня.
В стране разрушена система здравоохранения, больше половины медицинских учреждений не действуют, медработники уже несколько лет не получают зарплаты.
В стране увеличивается число случаев заражения холерой.
16 из 27 млн жителей Йемена нуждаются в медицинских услугах. В срочной помощи 400 тысяч детей нуждаются в срочной медицинской помощи, отметили в организации.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.