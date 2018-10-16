Иран о похищении 14 пограничников: Измена произошла изнутри

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что похищение 14 иранских пограничников на границе с Пакистаном произошло из-за предательства изнутри.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, КСИР попросило правительство Пакистана найти похитителей и создать для этого все условия. В КСИР завили, что будут до последнего преследовать похитителей.

Отметим, что сегодня боевики террористической группировки похитили 14 иранских пограничников на юго-востоке Ирана на иранско-пакистанской границе.

Инцидент произошел между 4:00 и 5:00 по местному времени на пограничном пункте Мирджаве в 58 км к юго-востоку от города Захедан, административного центра иранской провинции Систан и Белуджистан.