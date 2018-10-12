Читатель спрашивает: Если с места инъекции пойдет кровь и человек узнает об этом лишь после намаза, верен ли этот намаз?

Во время намаза на теле и одежде не должно быть скверны. Но если небольшое количество крови из раны попадет на тело или одежду, в этом нет никаких проблем. Размер допустимого пятна крови по шариату определен в 1 дирхам, что равняется размеру последней фаланги указательного пальца на правой руке. Кровь, вытекающая из места инъекции, по размеру обычно не превышает указанный. Поэтому, если человек не обратит внимание на эту кровь до намаза, и узнает об этом после, то его намаз верен.