Иранские власти объявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе

Корпус "стражей исламской революции" Ирана (элитное подразделение, КСИР) объявил во вторник о ликвидации силами безопасности Ирака главного организатора произошедшего в иранском городе Ахвазе в сентябре теракта, в результате которого погибли, по меньшей мере 29 человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehrсо ссылкой на заявление КСИР.

Силы безопасности Ирака провели во вторник операцию в иракской провинции Дияла, в ходе которой был уничтожен полевой командир группировки "Исламское государство" по имени Абу Заха и еще четверо террористов. Этот командир, по информации КСИР, был главным организатором теракта в иранском Ахвазе.

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной.