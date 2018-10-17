Сегодня мовлуд имама Мусеи Кязима (а)

Сегодня день рождения имама Мусеи Кязима (а). Седьмой имам родился в 7-й день месяца Сафар в местечке Абва, расположенной между Меккой и Мединой в семье имама Джафара Садика (а). Он прожил 54 года, 35 из которых был имамом мусульман.

Имам был отравлен по приказу халифа Харуна в 25-ый день месяца Раджаб 182-го года по лунной хиджре.

Последние годы имам Мусеи Кязима (а) прошли в темницах, там же он стал шахидом.

Интересно, что имама трижды переводили из одной тюрьмы в другую. Причиной этому послужили обращения сначала начальника тюрьмы Басры, а потом и Багдада Харуну ар-Рашиду. Своей богобоязненностью и нравственностью имам Мусеи Кязим (а) настолько воздействовал на своих смотрителей, что те поняли, в насколько вопиющее преступление они вовлечены. Именно поэтому Харун получил из Басры такое послание: «Забери его обратно, или же я его освобожу!».

Естественно, Харун прекрасно понимал, что подобный ход событий планомерно разрушал устои его власти. Однако заставить имама замолчать, свернуть с пути, который Аллах выбрал для него, было невозможно. В результате, как и его непорочные предки, имам Мусеи Кязим (а) был отравлен и стал шахидом.

Имам Мусеи Кязим (а) имеет отношение и к Азербайджану. Две дочери Его Светлости – Ханум Рахима и Ханум Хакима, спасаясь от преследования врагов Ахли-Бейта (а) нашли приют у берегов Каспия, именно в Азербайджане. Здесь они прожили остаток своей жизни, здесь же были похоронены.