В Афганистане убит кандидат в депутаты

Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд, в предвыборном штабе Джабара Кахрамана, выставившего свою кандидатуру на выборах в парламент, политик погиб, еще семь человек получили ранения, передает İslam.az со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По сообщению представителей местной власти, взрыв произошел в городе Лашкаргах утром. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в местные больницы. В результате взрыва политик, ранее занимавший пост представителя президента страны по вопросам безопасности в провинции, скончался. Местная власть сообщила, взрывчатые вещества были размещены внутри его дивана.

Отметим, что парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.