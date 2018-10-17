Трамп пойдет на выборы 2020 года под лозунгом "Сохраним Америку великой"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Associated Press, что он точно будет баллотироваться на второй срок и примет участие в президентских выборах 2020 года для того, чтобы сохранить успехи, достигнутые за время работы его администрации.

"Всегда есть что делать. Знаете, новый девиз - Сохраним Америку Великой. Я не хочу, чтобы кто-то разрушил это, ведь я могу делать отличную работу", - сказал президент.

"Но неправильный человек, который может прийти на смену мне, кто сядет за стол, может очень быстро разрушить это, если они (в администрации - ИФ) не будут делать правильных вещей. Так что я точно буду участвовать в выборах", - добавил он, передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

В ответ на вопрос, кто, по мнению президента, может составить ему конкуренцию на выборах 2020 года, Трамп упомянул бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп отметил, что Байден отлично выполнял свои обязанности в качестве вице-президента, однако всегда пользовался очень низкой популярностью как возможный кандидат в президенты.