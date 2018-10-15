13. Шахид, от которого исходил аромат мускуса

Слуга имама Хусейна (а) Джовн ибн Хувейй был нубийским чернокожим. В свое время он служил верному сахабу Пророка (с) Абузару. После того, как Абузар по приказу халифа Османа был сослан в пустыню Рабаза и там скончался, Джовн стал служить Ахли-Бейту. Сначала он служил имаму Али (а), потом имаму Хусейну (а). Имам Хусейн (а) направил его затем на службу к Его светлости Зейнульабидину (а). Джовн был мастером по изготовлению и заточке оружия. В день Ашуры он наточил оружия сахабов и привел их в состояние боевой готовности. Когда число сподвижников имама Хусейна (а) уменьшилось, Джовн попросил разрешения вступить в бой. Имам сказал Джовну, что освобождает его от службы и обязательств перед имамом и он может идти куда хочет. Джовн ответил ему: «В дни вашего здравия и веселья я всегда был рядом с Вами и служил Вам; я не хочу оставлять Вас и уходить в такие трудные дни. Пусть я чернокожий и от меня исходит неприятный запах, я не покину Вас. Я стану шахидом, чтобы моя черная кровь смешалась с Вашей достойной кровью!».

Имам похвалил непреклонную волю Джовна, и разрешил ему вступить в бой. Джовн вступил на поле боя и проявил большое геройство. Он отправил на тот свет 25 врагов, но и сам стал шахидом.

Имам Хусейн (а) подошел к погибшему Джовну, положил его голову себе на колени и сказал: «О, Всевышний, обели лицо Джовна, ниспошли ему благодатный аромат. Дозволь ему пребывание среди хороших людей. Наладь дружбу между ним и Пророком Мухаммадом (с) и его семейством.

Говорят, что во время захоронения шахидов после трагедии Ашуры тело Джовна источало запах мускуса.

14. Муэдзин имама Хусейна (а)

Одним из сподвижников имама Хусейна (а) был и Хаджадж ибн Масруг Джуфи Мазхичи. Он жил в Куфе и в свое время был одним из сахабов имама Али (а). Услышав о том, что имам Хусейн (а) едет из Медины в Мекку, он покинул Куфу и в Мекке примкнул к Его светлости. В тот день, когда войска имама Хусейна (а) столкнулись с войсками Хурра, Хаджадж ибн Масруг пропел азан к совершению полуденного намаза. Имам поручил именно ему пропеть азан для намаза, поскольку у Хаджаджа был приятный и сильный голос. Поэтому в исторических книгах Хаджаджа нарекли «муэдзином Имама». Хаджадж был к тому же прекрасным воином. Когда очередь шахады дошла до него, он проявил геройство в бою и убил 25 врагов, но в конце и сам пал шахидом на пути истины.

15. Шахид, у которого из 100 стрел 95 угодили цель

Йезид ибн Зияд ибн Мухасир Кинди считался опытным лучником в Куфе и по кунье его называли «Абуш-Шаса». Вначале он был в войске Омара ибн Сада, но в Кербеле он отделился от этого войска и перешел на сторону Имама. В день Ашуры Абуш-Шаса вначале сражался на коне. После того, как враг подбил его коня, Абуш-Шаса встал на колени перед имамом Хусейном (а) и стал стрелять во врагов из лука. В это время Имам прочел для него такую молитву: «О, Всевышний, позволь его стрелам достичь цели, и дозволь ему пребывание в Раю!». Абуш-Шаса пустил во врага 100 стрел, и кроме 5 стрел, все попали в цель. Когда стрелы закончились, он обнажил меч и вступил в поле битвы. В конце предательский удар лишил его жизни, и он стал шахидом.