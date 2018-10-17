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В колледже в Керчи взорвали бомбу: много жертв

В результате теракта в керченском техникуме погибли 18 человек, еще 40 пострадали, сообщает Следственный комитет РФ.

«На данный момент известно о 17 погибших и около 40 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — заявила официальный представитель ведомства.

Подозреваемый в совершении теракта Влад Росляков, назвавшись Владиславом Рейхом, опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлен расстрел людей.

По некоторым сведениям, он найден мертвым.


Опубликовано:17 Октябрь, 2018  17:31, ]]>Печать]]>
 
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