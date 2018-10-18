ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.