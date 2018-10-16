Читатель спрашивает: Сказано ли что-нибудь в Евангелие о пророке Мухаммаде (с)?

Отметим, что все пророки оповещали людей о последующем Посланнике Аллаха, а в особенности о последнем – пророке Мухаммаде (с). Насколько бы текст Евангелия не был искажен, в нем все-таки остались упоминания о Его Светлости (с). В Евангелие от Иоанна пророк Иса (а) упоминает пророка Мухаммада (с) как «периклитос» (XIV, 15; XV, 26; XVI, 8 и 13). Это слово переводится как «одобряемый, восхваляемый», что соответствует значению слов «Мухаммад» и «Ахмад». Впоследствии церковь исказила это слово, представив его как «параклитос», то есть «утешающий». Отметим, что в Библии и Евангелие имеются и другие упоминания о пророке Мухаммаде (с).