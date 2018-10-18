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США нанесли удар по курдам в Сирии

Два истребителя F-15 ВВС США нанесли удар по формированию курдов СДС (Сирийских демократических сил) в Сирии.

Как передает Islam.az, об этом  сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибли 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», - проинформировал военно-дипломатический источник.

Как сообщается, в районе сирийского населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор сейчас продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.

Источник подчеркнул, что отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и СДС привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района.


Опубликовано:18 Октябрь, 2018  12:45, ]]>Печать]]>
 
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