США снимут санкции с Турции

США могут снять с Турции некоторые санкции, так как турецкие власти освободили американского пастора Эндрю Брансона, и он вернулся в США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на проведенных в Анкаре переговорах с госсекретарем США Майком Помпео они сошлись во мнении о необходимости отмены санкций, введенных Вашингтоном по отношению к Анкаре.

«Мы скоро примем решение по этому вопросу, но некоторые введенные санкции были напрямую связаны с пастором Брансоном, и логично теперь их снять», - приводит агентство слова Помпео.