Турецкая полиция искала тело Джемаля Кашикчи в стамбульском лесу

Правоохранительные органы Турции в Белградском лесу Стамбула проводят работы по обнаружению тела пропавшего без вести саудовского оппозиционного журналиста, сотрудника газеты "Вашингтон Пост" Джемаля Кашикчи.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Hurriyet, камеры безопасности зафиксировали, что в день входа журналиста в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропажи там без вести, выехавшие из консульства автомобили двигались в этом направлении.

Прибывшие в лес криминалисты, собрав все данные с камер, провели поиск. После полного расследования данных ожидается, что полиция остановится на конкретном предположении.

В то же время Стамбульская городская прокуратура распространила заявление в связи с пропажей Дж.Кашикчи. Сообщается, что следствие продолжается во всех направлениях в соответствии с международным правом и договорами: "В случае возникновения необходимости на следующих этапах общественность будет проинформирована о следственном процессе".

Отметим, что Дж.Кашикчи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал без вести.