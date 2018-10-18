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ООН: Население Земли вырастет на 2,2 млрд человек к 2050 году

Численность населения мира к 2050 году увеличится на 2,2 млрд человек.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе "Народонаселение мира в 2018 году", опубликованном Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

"В настоящее время из 43 стран мира с рождаемостью не менее четырех детей в расчете на одну женщину 38 расположены в Африке", - говорится в докладе. В связи с этим доля Африки в населении мира вырастет с 17% до 26%.

Авторы доклада также отмечают, что несмотря на общемировую тенденцию к снижению рождаемости по мере социально-экономического развития, некоторые развитые страны могут улучшить ситуацию. Для этого они должны поощрять семьи, которые хотели бы иметь больше детей, но не могут сделать этого в силу экономических причин. Франция и Норвегия, к примеру, уже испытывали рост коэффициента рождаемости в недавнем прошлом.


Опубликовано:18 Октябрь, 2018  18:44, ]]>Печать]]>
 
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