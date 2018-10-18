В ООН представитель Сирии" посадил на место" саудовского посла

На собрания Совбеза ООН представитель президента Сирии Башар аль-Джафари резко раскритиковал слова представителя Саудовской Аравии о написании новой конституции Сирии.

"Саудовская Аравия является страной отсталой с точки зрения культуры и политики. Ее присутствие в "маленькой группе", участвующей в переговорах по написанию конституции Сирии, является далеким от норм. Я хочу ответить на некоторые высказывания посла Саудовской Аравии.

Во-первых, он требует, чтобы для моей страны была написана новая конституция. В арабской поговорке говорится, если виновен, то прячься. Вы знаете, что у Садовской Аравии нет конституции и парламента. У страны даже нет названия. Названием этой страны является имя правящей семьи. То есть говоря "государство Саудовская Аравия", считайте, что говорите Франции "государство аль-Макрония" или Британии "государство Терезы Мэй" или США "Объединенные штаты Трампа.

Во-вторых, режим Саудовской Аравии похищает главу другого государства и берет его в заложники (удержание премьера Ливана в заложниках в Саудовской Аравии). Этот режим также держит в заложниках в отеле своих бизнесменов, коммерсантев и принцев, чтобы они платили деньги (события в отеле "Риц Карлтон" в Эр-Рияде). Этот режим недостоин уважения. Режим, который в своем же консульстве берет в заложники критикующего его бывшего разведчика и судьба Джемаля Кашикчs до сих пор неясна. Такой режим не имеет права говорить о законе и бедах других. Потому что их слова и действия являются позором.

В-третьих, когда посол Саудовской Аравии говорит о том, что их государство стремится помочь сирийскому народу, этим самым скрывает свои истинные намерения распространять такфиризм и ваххабизм в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливане, Иордании, Египте, Ливии, Нигерии, Юго-Восточной Азии.

В-четвертых, государство, которое проливает кровь в Йемене, сотрудничает с Израилем, чтобы замять палестинский вопрос, платит своим защитникам взятки, недостойно говорить в ООН о человеческих, юридических и политических нормах. Список довольно длинный, так что я остановлюсь на этом", - заявил Башар аль-Джафари.