Бундестаг продлил участие ВС ФРГ в борьбе против ИГИЛ в Сирии и Ираке

Бундестаг продлил участие Вооружённых сил Германии в борьбе против террористической организации ИГИЛ в составе возглавляемой США коалиции на территории Сирии и Ирака до 31 октября 2019 года.

Как передает Islam.az, об этом сообщает агентство DPA.

Миссия будет продолжать оказывать поддержку международной коалиции в борьбе против боевиков в Сирии и Ираке, участвуя, в том числе в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставлении персонала для штабов.

Немецкие военнослужащие продолжат обучение иракских коллег.

В миссии задействованы около 800 военных.

Напомним, что 18 октября коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии.