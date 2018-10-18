Читатель спрашивает: Предал ли Абдуллах ибн Аббас имама Али (а)?

Абдуллах ибн Аббас приходился двоюродным братом пророку Мухаммаду (с) и имаму Али (а). Он был сторонником Ахли-бейта и выделялся счоими знаниями. В некоторых источниках написано, что после назначения имамом Али (а) правителем Басры, он присвоил из казны большую сумму денег, а когда его преступления были раскрыты, взяв деньги, переметнулся на сторону Муавиййи. Однако в шиитских источниках о нем содержатся сведения иного характера. По всей видимости, подобные сведения были выдуманы, чтобы оклеветать Абдуллаха ибн Аббаса.

Согласно иной точке зрения, на самом деле имама предал брат Абдуллаха, Убейдуллах ибн Аббас. Имена этих людей на арабском языке пишутся практически идентично, разница лишь в одной букве. И может быть, что поступки Убейдуллаха были приписаны Абдуллаху. Абдуллах ибн Аббас же до конца своих дней оставался преданным Ахли-бейту.