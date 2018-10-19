Вооруженное столкновение в Алеппо, 85 человек погибли

В сирийском регионе Алеппо в результате вооруженного столкновения между военными проправительственного ополчения "Шабиха" и поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками 85 человек погибли, 110 ранены.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Haber7, инцидент произошел из-за трофеев, добытых на территориях Сирии, перешедших под контроль боевиков.

Военнослужащие верной Б.Асаду армии не вмешались в столкновение между "Шабиха" и проиранскими группировками.

В течение пяти лет 65% Алеппо контролировала Свободная сирийская армия. В настоящее время армия покинула эти регионы, и территории перешли под контроль "Шабиха" и проиранских боевиков.

Сообщается, что "Шабиха" была создана в 1980 году сыном и братом тогдашнего президента Сирии Хафиза Асада Намиром Асадом и Рифатом Асадом. Это вооруженная группа состоит из представителей племен Берри и Беггара. В настоящее время они воюют в Сирии на стороне Башара Асада. ООН признала "Шабиху" преступной группировкой.