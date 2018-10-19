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Путин: Мы как мученики попадем в рай

Россия применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом на заседании дискуссионного форума «Валдай» заявил российский президент Владимир Путин.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что в концепции военной доктрины России нет превентивного ядерного удара, и Москва, по его словам, не может быть инициатором «всемирной катастрофы», чем является применение ядерного оружия.


Опубликовано:19 Октябрь, 2018  12:52, ]]>Печать]]>
 
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