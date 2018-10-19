Трамп пригрозил еще одной стране

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что направит военных на границу с Мексикой, если соседняя страна не остановит поток мигрантов, двигающихся из Центральной Америки.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Интерфакс.

Американский лидер написал сразу несколько твитов, обвиняя власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны направляющихся в США мигрантов, не проверяя их. Кроме того, он обрушился с критикой на Демократическую партию.

«Наблюдаю за атакой Гватемалы, Гондураса и Сальвадора на нашу страну, которую возглавляет наша Демократическая партия, выступающая за открытые границы и действующие слабые законы.

Власти этих стран почти ничего не делают, чтоб остановить потоки людей, среди которых множество преступников, направляющихся в США через Мексику», - написал он.

Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь этим государствам, раз они «не контролируют собственное население».

Президент США подчеркнул, что будет вынужден направить военных и закрыть южною границу Штатов, если Мексика не включится в решение проблемы.