Чавушоглу: Анкара не передавала США аудиозапись по делу Кашикчы

Анкара не предоставляла никакой аудиозаписи госсекретарю Майку Помпео или другому официальному лицу США.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Анкару был ознакомлен с аудиозаписью убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

По данным телеканала, Помпео прослушал и получил аудиозапись в свое распоряжение.

По версии ABC, Кашикчы был задушен после восьми минут борьбы.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла информацию телеканала.