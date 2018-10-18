ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Самая высокая мечеть на побережье Атлантического океана Самая высокая мечеть на побережье Атлантического океана
АП: Религиозные церемонии не должны превращаться в инструмент политизации религии АП: Религиозные церемонии не должны превращаться в инструмент политизации религии
Саудиты обезглавили журналиста в консульстве Саудиты обезглавили журналиста в консульстве
СМИ: Турецкие следователи выявили факты относительно убийства Джамала Кашикчи СМИ: Турецкие следователи выявили факты относительно убийства Джамала Кашикчи
В ООН представитель Сирии В ООН представитель Сирии" посадил на место" саудовского посла

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Точка зрения

Кем был Йезид и как умер?

Йезид ибн Муавиййе был из колена Суфьянитов рода Амавитов. Родился в 25-м году хиджры (в 645-м году по Григорианскому календарю). Мать его, Мейсун, была из кочевого племени Бани-Калб.

Поэтому с ранних лет Йезид перенял качества, присущие бедуинам (большой интерес к охоте и стихам, предрасположенность к весельям и т.д.). Внешне он был полным, а тело волосатое.

С юных лет Йезид увлекся кутежами, был любителем собак и обезьян. Он не стал изменять своих привычек и после того, как стал халифом. Свою обезьяну Йезид назвал Абу Гейсом, одевал ее, всегда держал при себе, пил с ней из одной посуды. Он усаживал эту обезьяну на необъезженных коней во время скачек (Масуди. «Муруджуз-захаб», III, 67-68).

Во время правления Йезида грехи стали явными. В священных городах Мекке и Медине стали устраиваться кутежи. Воспользовавшись этим, Абдуллах ибн Зубейр поднял мятеж в Мекке и захватил власть во всем Хиджазе.

Йезид был поэтом. В некоторых стихах он отрицал Ислам, откровения, ниспосланные Пророку (с), открыто говорил о своей вражде с потомками Его Светлости Мухаммада (с).

Когда его отец Муавиййе был при смерти, Йезида не оказалось во дворце: он уехал охотиться. После кончины отца он взошел на престол, и первым делом решил покорить себе не присягнувших ему на верность. Его правление длилось чуть более трех лет, и за этот период он совершил три гнусных преступления. Приблизительно через 6 месяцев после прихода к власти, он убил внука Пророка (с), Имама Хусейна (а), а также его близких родственников и соратников в Кербела.

Спустя два года он безжалостно расправился с жителями Медины, поднявшими против него мятеж. Горожане присягнули сыну Ханзалы Абдулле, и под его руководством из Медины был изгнан наместник Йезида. Халиф направил к Медине большое войско под предводительством Муслима ибн Агаба. Сражение между сторонами произошло вблизи города, в каменистой местности Харра. В неравной схватке силы Йезида одержали победу. Город был отдан на разграбление солдатам. Историки пишут, что было убито от тысячи до десяти тысяч людей. Женщины и девушки Медины были обесчещены.

Затем по приказу Йезида войско под предводительством Хусайна ибн Нумейра двинулось к Мекке. Целью было заставить капитулировать Абдуллаха ибн Зубейра. Мекканцы обороняли город. Нападавшие соорудили на близлежащей горе Абу Губейс катапульты и стали обстреливать город огромными камнями. Кааба была разрушена. А огненные стрелы вызвали в городе пожар, покрывало Каабы было сожжено. Очень скоро от Мекки не осталось бы камня на камне. Но тут пришло известие о гибели Йезида. Войско вынуждено было снять оцепление Мекки и вернуться в Дамаск.

Существует несколько версий относительно причины гибели Йезида, жизнь которого прервалась в 64-м году по хиджре, когда тому было 39 лет.

Покойный Шейх Садуг пишет, что Йезид заснул пьяным, а наутро его нашли мертвым. Все тело было черным, словно его покрыли смолой.

По другой версии, пьяный Йезид во время одного из кутежей встал с трона, чтобы спуститься и станцевать. Однако споткнулся и упал. Он ударился головой, что и вызвало смерть (Захаби. «Сийару аламун-нубала», IV, 37).

Высказываются также мнения, что Йезида отравили.

Еще одна версия гибели Йезида приводится в книге Сеййида ибн Тавуса «Лухуф». Согласно предположениям автора, Йезид со своими людьми вышел на охоту. Погнавшись за джейраном, халиф отдалился от отряда. Вскоре он подъехал к колодцу, из которого кто-то черпал воду. Йезид попросил того дать ему напиться. Однако увидев, что человек не оказывает ему надлежащих почестей, решил представиться. Услышав, что перед ним Йезид ибн Муавиййе, человек сразу же выхватил саблю: «Ты убил моего господина Хусейна (а) в пустыне без воды. Клянусь Аллахом, я убью тебя таким же способом». Однако удар саблей пришелся по коню. Животное понеслось, а Йезид упал из седла, зацепившись ногой за стремя. Люди халифа нашли коня через несколько дней. На стремени висела лишь одна нога. Все тело Йезида было растерзано во время бешеной скачки коня. Останки халифа доставили в Дамаск и похоронили в местечке Бабус-сагир. Сегодня могила Йезида и его отца Маувиййе служит свалкой мусора жителям города.

Многие исламские ученые, принимая во внимание преступления Йезида, считали дозволенным проклинать его, и даже считали его кяфиром. К ним относятся такие видные личности, как Ибн аль-Джовзи, Тафтазани, Гази Абу Йала, Алламе Суйути, Имам Яфеи, Шовкани и др. Однако Газзали, Ибн Теймиййе и современные ученые салафитского толка не считали Йезида кяфиром и запретили проклинать его. Это объяснялось по-разному: нежеланием Йезида убивать Имама Хусейна (а), совершением убийства без его ведома, покаянием Йезида после трагедии в Кербела и т.д.

Последователи шиитского же мазхаба относятся к данному вопросу однозначно. Йезид, убивший внука Пророка (с), ведший анти-исламский и безнравственный образ жизни, а также явно воспевавший в своих стихах, а также в разговорах ересь, считается кяфиром и достоин проклятия.


Опубликовано:19 Октябрь, 2018  15:27, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
18 Октябрь, 2018
В Азербайджане схвачен иностранный шпион
17 Октябрь, 2018
Муэдзин имама Хусейна (а). Сцены из Кербелы - 5
15 Октябрь, 2018
Сахаб, которому сломали руки. Сцены из Кербелы - 4
12 Октябрь, 2018
Реалии Саудовской Аравии: пропавшие без вести принцы
10 Октябрь, 2018
Палачи-саудиты расчленили тело журналиста электропилой

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
19 Октябрь, 2018

Кем был Йезид и как умер?
19 Октябрь, 2018

Чавушоглу: Анкара не передавала США аудиозапись по делу Кашикчы
19 Октябрь, 2018

Эрдоган: Азербайджан всегда был рядом с Турцией
19 Октябрь, 2018
Трамп пригрозил еще одной стране
19 Октябрь, 2018

Путин: Мы как мученики попадем в рай
19 Октябрь, 2018

Вооруженное столкновение в Алеппо, 85 человек погибли
19 Октябрь, 2018

Предал ли Абдуллах ибн Аббас имама Али (а)? Ислам в вопросах
19 Октябрь, 2018

Трамп заявил, что журналист Кашикчи, по всей видимости, мертв
19 Октябрь, 2018
Бундестаг продлил участие ВС ФРГ в борьбе против ИГИЛ в Сирии и Ираке
18 Октябрь, 2018

В ООН представитель Сирии "посадил на место" саудовского посла

18 Октябрь, 2018

ООН: Население Земли вырастет на 2,2 млрд человек к 2050 году
18 Октябрь, 2018

Турецкая полиция искала тело Джемаля Кашикчи в стамбульском лесу
18 Октябрь, 2018
США снимут санкции с Турции
18 Октябрь, 2018
Открыто расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии
18 Октябрь, 2018
США нанесли удар по курдам в Сирии
18 Октябрь, 2018

В Азербайджане схвачен иностранный шпион ФОТО
18 Октябрь, 2018

Сказано ли что-нибудь в Евангелие о пророке Мухаммаде (с)? Ислам в вопросах
18 Октябрь, 2018

Террористы ИГИЛ в Сирии взяли в плен 700 человек
18 Октябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки
17 Октябрь, 2018

Саудиты обезглавили журналиста в консульстве
17 Октябрь, 2018

В колледже в Керчи взорвали бомбу: много жертв
17 Октябрь, 2018

Муэдзин имама Хусейна (а). Сцены из Кербелы - 5
17 Октябрь, 2018

Трамп пойдет на выборы 2020 года под лозунгом "Сохраним Америку великой"
17 Октябрь, 2018
В Афганистане убит кандидат в депутаты
17 Октябрь, 2018

Сегодня мовлуд имама Мусеи Кязима (а)
17 Октябрь, 2018

Иранские власти объявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе
17 Октябрь, 2018

Если с места инъекции пойдет кровь и человек узнает об этом лишь после намаза, верен ли этот намаз? Ислам в вопросах
17 Октябрь, 2018

NYT: подозреваемые в деле Хашкаджи связаны с саудовским принцем
17 Октябрь, 2018
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
16 Октябрь, 2018

СМИ: Турецкие следователи выявили факты относительно убийства Джамала Кашикчи
16 Октябрь, 2018

Иран о похищении 14 пограничников: Измена произошла изнутри
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com