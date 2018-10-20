В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в пятницу на территории Таджикистана.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения залегал на глубине 137,8 километра. Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от населенного пункта Мургаб.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла также произошло в Пакистане в 28 километрах на северо-восток от города Мингора.