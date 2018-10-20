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Местонахождение тела журналиста Хашкаджи неизвестно

Местонахождение тела саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, неизвестно.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

По данным агентства, водитель консульства был среди тех, кто участвовал в передаче тела журналиста "местному сотруднику".

Собеседник Reuters также заявил, что власти Саудовской Аравии не давали приказ убивать или похищать погибшего журналиста.

По его данным, первоначальные указания относительно Хашкаджи были неверно интерпретированы, а дальнейшие инструкции были "все более и более неконкретными", что привело к его гибели и попытке скрыть преступление. Источник агентства также уточнил, что в королевстве действует приказ, согласно которому критики режима должны быть возвращены в Саудовскую Аравию, однако наследный принц Мухаммед бен Сальман "не был в курсе этой конкретной операции".

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть Хашкаджи в результате конфликта с его участием, возникшего в консульстве королевства в Стамбуле.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.


Опубликовано:20 Октябрь, 2018  07:15, ]]>Печать]]>
 
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