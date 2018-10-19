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Новости » Ислам в вопросах

Кого называют часто сомневающимся во время намаза и какова мера этого определения?

Читатель спрашивает: Кого называют часто сомневающимся во время намаза и какова мера этого определения?

Согласно религиозной терминологии, часто сомневающегося при выполнении намаза человека называют «касируш-шакк». Это лицо, у которого возникают частые сомнения во время намаза относительно выполнения или же правильного выполнения действий намаза, и при этом он не способен прийти к какому-то заключению. Причем, это не зависит от его усталости, напряжения, обеспокоенности и т.д., это происходит постоянно. К касируш-шакк относится человек, у которого трижды возникнут сомнения во время одного намаза, или же в каждом из трех последовательных намазов (например, субх, зохр и аср) возникнет по одному сомнению. Если он может побороть свои сомнения каким-либо способом, то должен воспользоваться этим. Если же это невозможно, то не должен обращать внимания на свои сомнения, и его намаз верен.


Опубликовано:20 Октябрь, 2018  13:10, ]]>Печать]]>
 
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