Читатель спрашивает: Кого называют часто сомневающимся во время намаза и какова мера этого определения?

Согласно религиозной терминологии, часто сомневающегося при выполнении намаза человека называют «касируш-шакк». Это лицо, у которого возникают частые сомнения во время намаза относительно выполнения или же правильного выполнения действий намаза, и при этом он не способен прийти к какому-то заключению. Причем, это не зависит от его усталости, напряжения, обеспокоенности и т.д., это происходит постоянно. К касируш-шакк относится человек, у которого трижды возникнут сомнения во время одного намаза, или же в каждом из трех последовательных намазов (например, субх, зохр и аср) возникнет по одному сомнению. Если он может побороть свои сомнения каким-либо способом, то должен воспользоваться этим. Если же это невозможно, то не должен обращать внимания на свои сомнения, и его намаз верен.