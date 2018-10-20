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Россия назвала число убитых в Сирии боевиков

Во время операции России в Сирии, которая длится три года, были убиты 87,5 тысячи боевиков. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК.

В ходе выступления на Пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре он сообщил, что с 2015 года освобождены 1,4 тысячи населенных пунктов и более 95 процентов территории Сирии.

Шойгу отметил, что ВКС России уничтожили около 122 тысяч объектов террористов, а российские военные самолеты совершили больше 40 тысяч боевых вылетов. По словам министра, при поддержке российской авиации террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) были полностью разгромлены.

«В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», - заключил Шойгу.


Опубликовано:20 Октябрь, 2018  13:16, ]]>Печать]]>
 
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