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Новости » Ислам в вопросах

Обязательно ли при большом омовении вода, как и при малом омовении, должна сливаться сверху вниз?

Читатель спрашивает: Обязательно ли при большом омовении вода, как и при малом омовении, должна сливаться сверху вниз? Обязательно ли тело должно быть сухим перед большим омовением?

У большого и малого омовения есть как схожие черты, так и различия. При малом омовении части тела, которые протираются, должны быть сухими, но до большого омовения даже все тело может быть мокрым. При малом омовении вода на лицо и руки должны сливаться сверху вниз, но при большом омовении этого не требуется, вода может выливаться в любом направлении. И вообще, при большом омовении тело можно мыть в любом виде. Достаточно, если будет соблюдена последовательность: сначала будет омыта голова и шея, затем правая, а за ней левая часть


Опубликовано:22 Октябрь, 2018  11:12, ]]>Печать]]>
 
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