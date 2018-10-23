Саудовцы потеряли тело убитого в консульстве журналиста

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги, погибшего в результате визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, превысили полномочия, допустили ошибку и попытались это скрыть.

Кaк передает Islam.az, об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил в интервью телеканалу Fox News.

Главы МИД заверил, что не знает, как именно был убит журналист и где находится его тело. По его словам, действия убийц не были согласованы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. «Даже высшее руководство разведки не было осведомлено об этом. Это была несогласованная операция», — добавил аль-Джубейр.

По официальной версии Эр-Рияда, озвученной генпрокуратурой страны, Хашогги погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди.