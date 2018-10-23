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Украина лишилась 40 процентов боеприпасов

Украина лишилась около 40 процентов всех боеприпасов из-за ЧП на военных складах за последние полтора года.

Как передает Islam.az, об этом пишет издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, с начала 2017 года было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов - от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У». Эта цифра в три раза превышает расход боеприпасов за все время силовой операции в Донбассе, тогда ВСУ израсходовали 70 тысяч тонн снарядов.

В частности, во время пожара на военном складе в Ичне были уничтожены 95 процентов из хранящихся там 69 тысяч тонн боеприпасов, в том числе почти все 120-миллиметровые минометные мины и 30-миллиметровые снаряды для БМП-2.

Издание отмечает, что покупка боеприпасов взамен утраченных обойдется бюджету в неподъемную сумму. Например, один 152-миллиметровый гаубичный снаряд на мировом рынке стоит около 2-3 тысяч долларов.

Пожар и взрывы на военном арсенале начались утром 9 октября. Эвакуированы более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП была введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в качестве основной причины пожара рассматривается российская диверсия.


Опубликовано:22 Октябрь, 2018  13:37, ]]>Печать]]>
 
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