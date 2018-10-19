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Шахид, сражавшийся без доспехов. Сцены из Кербелы - 6

16. Шахид, сражавшийся без доспехов

Муслим ибн Агиль, собиравший сподвижников в Куфе, написал об итогах своей деятельности Имаму Хусейну (а) и отправил ему письмо с Абисом ибн Аби Шабиб Шакири Хамдани, считавшегося знатным горожанином Куфы и Шовзабом. После того как они передали письмо имаму, они остались на службе Имама и сопровождали его от Мекки до степей Кербелы.

Абис прославился на всю Аравию своей отвагой. Шовзаб был слугой одного человека из племени Бени-Шакир. Но некоторые источники указали Абиса слугой Шовзаба. В любом случае, Шовзаб был человеком склонных лет, безмерно грамотным и верующим и в свое время был одним из сахабов Имама Али (а).  Шовзаб был известен как прекрасный хафиз Корана и в Куфе организовывал меджлисы хадиса.

В день Ашуры Шовзаб ступил на поле битвы,  побил значительное число врага и сам стал шахидом. Потом Абис попросил у имама дозволения вступить в бой. Когда один воин из войска Омара ибн Сада увидел Абиса, он закричал: «Будьте осторожны, это лев полей сражений Абис! Тот, кто вступит с ним в бой, тому не поздоровится».

Абис долго ездил верхом на коне перед противниками и вызывал их на бой, но никто не вышел. В конце концов, Омар ибн Сад приказал своим солдатам забросать Абиса камнями на расстоянии. Когда Абис увидел, как предательски повел себя враг, он не только не испугался, а наоборот, снял с себя доспехи и  шлем, отбросил их в сторону и стремглав помчался на коне в сторону вражьего войска.

Наблюдатели повествуют, что Абис проскакал вдоль и поперёк вражьего войска, убивая каждого, кто попадался ему на пути. В каком бы направлении он не устремлялся во время боя, его преследовали по меньшей мере, 200 человек. Наконец, Абис ослаб от многочисленных тяжелых ранений и упал. Солдаты врага накинулись на него и отрубили голову.

Омар ибн Сад за голову каждого из солдат сторонников имама Хусейна (а) назначил большую награду. Поэтому убийцы Абиса поспешили за наградой. Перед омаром ибн Садом поднялся настоящий спор. Каждый из подоспевших к Омару  воинов старался  доказать, что именно он  убил Абиса и поэтому награда принадлежит только ему.

Устав от таких наглых споров, Омар ибн Сад воскликнул: «Не орите! Никто из вас не мог бы убить такого смелого рыцаря, как Абис. Вы все объединились и убили Абиса. Поэтому его убийца не один человек, а все войско. Никто не получит награды!».

17. Братья, зарекшиеся и присягнувшие на веру

После того, как все сахабы имама Хусейна (а) пали шахидами, Имам остался один и  обратился к вражьему войску: «Нет среди вас того, кто хотел бы мне помочь?».  Во вражеском войске было два брата – Абуль-хутуф Салама ибн Харс Ансари и его брат Сад. До этого они были хариджитами и прибыли в Кербелу для сражения с Имамом Хусейном (а). Услышав призывы Имама, Абудль-хутуф и Сад присягнули на веру и вступили в бой уже со ставшим для них вражеским войском. Спустя какое-то время оба брата пали шахидами.


Опубликовано:22 Октябрь, 2018  13:52, ]]>Печать]]>
 
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