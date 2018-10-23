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В Иране торговца золотом приговорили к смертной казни

Верховный суд Ирана вынес смертный приговор торговцу золотом — "монетному султану" Вахиду Мазлюмину, накопившему две тонны монет и использовавшему их в финансовых махинациях.

Как передает Islam.az со ссылкой на Report, об этом заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голям-Хусейн Мохсен Эжеи.

По его словам, специальный суд по экономическим преступлениям приговорил В.Мазлюмина к смертной казни по обвинению в махинациях путем создания и управления преступной сетью, которая подрывала экономический порядок в стране. На этапе подачи апелляции приговор был признан окончательным.

Отметим, что 4 июля в Тегеране задержали 58-летнего мужчину, скупавшего у населения золотые монеты с целью манипуляций валютным рынком.

Так называемый "монетный султан" создал в стране нелегальный рынок золотых монет, подрывающий экономику страны. Для скупки золота он привлекал помощников — полиции удалось арестовать еще двух человек, у которых во время задержания обнаружили 20 кг золота. Всего мужчина собрал две тонны золота и продавал его, получая огромную прибыль.


Опубликовано:22 Октябрь, 2018  17:06, ]]>Печать]]>
 
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