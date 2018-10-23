Tуркменов штрафуют за покупку еды

Туркменские полицейские начали штрафовать жителей регионов страны, закупающихся продуктами в государственных магазинах в столице республики Ашхабаде, сообщает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

В регионах страны ситуация с поставками продуктов в магазины значительно хуже, чем в Ашхабаде, — в связи с этим жители велаятов (областей) республики устремились за едой в столицу. В свою очередь, полицейские, заметив на дороге едущий со стороны Ашхабада автомобиль с региональными номерами, останавливают транспортное средство и проводят досмотр.

В том случае, если в машине обнаруживаются купленные в госмагазинах Ашхабада продукты, стражи порядка сообщают, что это запрещено, и требуют выплатить штраф. Никаких официальных постановлений или приказов о запрете они не предъявляют, а квитанций после уплаты штрафов не выдают.

«Хроника Туркменистана» указывает, что очередной запрет может быть либо устным распоряжением вышестоящих органов, либо очередным поводом для сотрудников дорожного надзора получить деньги от водителей.

Ранее сообщалось, что жители Туркмении начали покидать страну в связи с дефицитом продуктов в некоторых регионах республики.