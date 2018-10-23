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Израильские военные застрелили палестинца

Израильские военные застрелили палестинца в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Армия обороны Израиля, палестинец якобы нанес ножевое ранение израильскому военному недалеко от пещеры Патриархов (мечеть Ибрагима), передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в районе Старого города в Эль-Халиле.

Израильские военные оцепили указанный район.

Палестинские власти пока не прокомментировали инцидент.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.


Опубликовано:22 Октябрь, 2018  17:24, ]]>Печать]]>
 
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