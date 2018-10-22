США оправдали авиаудар по мечети в Дейр-Эз-Зойр

Представители ВВС США отмечают, что целью авиаудара по мечети в Дейр-Эз-Зойре было уничтожение засевших внутри мечети боевиков, а погибшие мирные жители были сопутствующими потерями, которые, в данном случае, признаны уместными.

Как передает Islam.az со ссылкой на Associated Press, глава Центрального командования вооружённых сил США Джозеф Вотел заявил, что удовлетворён действиями авиации, в результате которых в здании мечети были уничтожены боевики.

Вотел отметил, что решение об ударе по мечети принималось обдуманно и на законных основаниях.

Американские военные считают, что цель в данном случае оправдывает средства и запрет на удары по религиозным объектам их не беспокоит, поскольку внутри мечети располагался штаб и координационный центр боевиков. Вместе с ударом по мечети от авиаудара в провинции Дейр-Эз-Зойр пострадали дома местных жителей.

Жертвами удара стали не менее 62 человек.