Король Иордании потребовал территории у Израиля

Власти Иордании поставили в известность израильскую сторону о своем намерении не продлевать действие отдельных положений мирного договора между двумя странами, заключенного в 1994 году.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Речь идет о возвращении из аренды Израиля во владение Хашимитского Королевства двух участков территории, которые почти 25 лет назад были переданы во временное пользование израильтянам.

Накануне король Иордании Абдалла II сообщил о решении не продлевать действие приложения к мирному договору 1994 года, согласно которому Израиль получал право владения над двумя участками плодородной земли у совместной границы.

Один из этих участков под названием «Аль-Гумар» имеет площадь более 400 гектаров.

Мирный договор сохранил суверенитет Иордании над небольшими территориями, установив «специальный режим» пользования ими израильской стороной.

Срок аренды участков завершается в октябре 2019 года, но в тексте договора говорится, что Иордания должна уведомить о своих планах по продолжению или прекращению «особого режима» за год до истечения 25-летней аренды.

«Территории «Аль-Бакура» и «Аль-Гумар» всегда были иорданскими и останутся иорданскими», - заявил король Абдалла II.

В ответ на оглашение официальным Амманом своей позиции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о готовности возглавляемого им правительства вступить в переговоры с соседней арабской монархией для нахождения взаимоустраивающего решения.