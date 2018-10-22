Читатель спрашивает: Где произошло событие Асхаби-кахф, упоминаемое в Коране, и где находится эта пещера?

Событие Асхаби-кахф (жители пещеры) упоминается в Коране в суре «Кахф». В некоторых аятах этой суры описываются и приметы данной пещеры. Вот уже многие века ученые выдвигают различные версии о том, где именно расположена эта пещера. Так как история обитателей пещеры упоминается и в христианских источниках, то в обсуждениях участвуют и христианские ученые. Имеются версии о том, что пещера была расположена на территории современной Иордании, Сирии, Турции, Палестины, Египта, Ирака, Алжира, Афганистана, Средней Азии и даже Испании. Согласно наиболее распространенной версии, пещера Асхаби-кахф находится в турецком городе Тарсус или же в иорданском районе Рагим. И в Нахчыване (Азербайджан) имеется святилище Асхаби-Кахф.