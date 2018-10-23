Трамп назвал убийство Кашикчи заговором

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что гибель саудовского журналиста Джамаля Кашикчи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле стала результатом заговора, однако события стали развиваться не так, как это было изначально запланировано.

Об этом он заявил в интервью газете USA Today, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, это был "заговор, который завел не туда". Президент США сказал, что обсудил ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Он говорит, что ни он к этому не причастен, ни король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд", - подчеркнул Трамп, отказавшись, однако, ответить, верит ли он такому объяснению.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что в Саудовской Аравии и Турции находятся представители американских спецслужб, которые должны озвучить свою версию произошедшего в ближайшее время.

2 октября Кашикчи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что Кашикчи погиб в результате конфликта в генконсульстве.