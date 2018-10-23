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Фрагменты тела Кашикчи найдены в консульстве Саудовской Аравии

Тело журналиста Джамаля Кашикчи, убитого в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружено в колодце. Как сообщает Islam.az со ссылкой на  издание Haberler, об этом заявил глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

По словам Перинчека, спецслужбы нашли фрагменты тела Хашукджи в колодце на территории консульства Саудовской Аравии.

"Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела в колодце в саду консульства. Думаю, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснит все ", — сказала Перинчек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 23 октября представит "всю правду" о деле Кашикчи. Он также обсудил происшедшее с президентом США Дональдом Трампом.


Опубликовано:23 Октябрь, 2018  13:16, ]]>Печать]]>
 
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