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Саудовская Аравия понесла в Йемене серьезные потери

Саудовская коалиция понесла большие потери в ходе боев с хуситами в окрестностях йеменского портового города аль-Худейда.

Как сообщает Islam.az, “New-York Times” распространил видеокадры о серьезных потерях Саудовской коалиции. На кадрах видно, как хуситы вывели из строя большое количество военной техники Саудовской коалиции.

В то же время хуситские источники сообщают, что они перешли в контратаку в районе города аль-Худейда и отвоевали некоторые позиции в местности "Килу-16".

Хуситские источники подтвердили, что в ходе боев ими была выведена из строя военная техника Саудовской коалиции и их союзников.

Отметим, что в настоящее время самые ожесточенные бои в Йемене ведутся в расположенной на западном побережье страны провинции аль-Худейда. Саудовцы считают данную провинцию основным коридором для хуситов и союзной им части йеменской армии.


Опубликовано:23 Октябрь, 2018  14:41, ]]>Печать]]>
 
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