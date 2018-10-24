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Трамп назвал версию Эр-Рияда о смерти Кашикчи "худшим прикрытием в истории"

Президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Кашикчи «худшим прикрытием в истории».

Как передает Islam.az, об этом заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

«У них был очень плохой исходный план, он плохо сработал, это прикрытие стало худшим за всю историю прикрытий», — сказал Трамп. Его слова приводит издание The Hill.

Президент добавил, что «кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы».

При этом Трамп повторил, что не поддерживает идею прекратить продажи оружия Саудовской Аравии, так как это может нанести ущерб Соединённым Штатам.

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили дело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.


Опубликовано:24 Октябрь, 2018  08:40, ]]>Печать]]>
 
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Местонахождение тела журналиста Хашкаджи неизвестно
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