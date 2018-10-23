Если предполагаем, что человек зарабатывает недозволенным путем, то можно ли принимать от него подарки?

Читатель спрашивает: Если предполагаем, что человек зарабатывает недозволенным (харамным) путем или же знаем, что часть его заработка – харам, то можно ли принимать от него подарки, есть у него дома и т.д.?

Ислам требует от нас думать об окружающих положительно. Если уверены, что кто-то зарабатывает харамным путем, то следует воздерживаться от его имущества. Потому что лицо, использующее харамное имущество, и сам грешит, а это имущество откладывает на его нравственности отрицательное воздействие. Но если точно не известно, зарабатывает ли человек недозволенным путем, а лишь предполагаем это, то можно общаться с ним и пользоваться его имуществом с его согласия. Также, если человек зарабатывает как дозволенным, так и недозволенным путем, и сделав нам подарок, не сказал, купил ли он эту вещь на деньги, заработанные харамным путем, то мы можем принять подарок. Потому что мы точно не знаем, куплен ли этот подарок на дозволенные или недозволенные средства. В таких случаях дозволено думать в хорошую сторону и не предполагать плохое.