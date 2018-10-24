Трамп убеждён, что в караване мигрантов есть террористы ИГИЛ

Американский лидер Дональд Трамп убеждён, что среди участников «каравана» мигрантов, которые пытаются попасть в США, есть выходцы из стран Ближнего Востока и террористы из организации ИГИЛ.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал журналистам, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, он обсудил вопрос мигрантов с сотрудниками пограничной службы.

«И они сказали мне, что в течение года, в течение многих лет они задерживали много людей с Ближнего Востока, они задерживали (террористов. — ред) ИГИЛ, очень много разных людей, как плохих, так и хороших», — сказал президент.

Напомним, что ранее Помпео заявил, что караван мигрантов из Гондураса не перейдет границу США.