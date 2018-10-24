США внесли в список террористов известного иранского генерала

США и 6 арабских стран внесли в список террористов имена 9 лиц, включая командующего войсками "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает Islam.az, информацию распространило официальное информагентство Саудовской Аравии SPA.

Наряду с США, в ряду объявивших иранского генерала террористом также находятся Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейн и Оман.

В список террористов включены 6 человек, которые, как сообщается, поддерживают связи с террористической "Талибан" в Афганистане, Корпус стражей иранской революции, в том числе 3 генерала – Касем Сулеймани, Хамид Абдуллахи и Абдурриза Шехлаи.

Отметим, что министерство финансов США некоторое время назад объявило, что Корпус стражей иранской революции занимается разрушительной и террористической деятельностью, и внесла 3 лиц, связанных с гвардией, в список террористов.

Возглавляемое К.Сулеймани войско осуществляет деятельность в Ираке, Сирии и некоторых арабских странах.