СМИ: Будущее саудовского крон-принца находится под угрозой

Убийство журналиста Джемаля Кашикчы поставило под угрозу будущее наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Как передает SalamNews со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в статье Карен Эллиотт Хаус, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Карен Эллиотт Хаус является автором книги о Саудовской Аравии.

Как говорится в статье, неназванный высокопоставленный подданный королевства Саудовская Аравия сомневается в умственном здоровье принца Мухаммеда и сравнивает его с римским императором Калигулой.

Саудовский принц, так же как и Калигула, пришел во власть молодым, любит реализовывать "великие" проекты, с размахом организовывает праздники и развлечения, а, самое главное, унижает окружающих, отмечается в материале.

Саудовский принц принял много спорных решений для укрепления своей власти, в том числе приказал арестовать членов королевской семьи, оказывал давление на премьера Ливана Саада Харири, чтобы тот ушел в отставку, ввел санкции против Катара, а сейчас обвиняет своих приближенных в убийстве Кашикчы, пишет Хаус.

По мнению автора статьи, если лица, причастные к убийству Кашикчы, смогут избежать наказания, это ухудшит отношения Эр-Рияда и Вашингтона.

Чистка в кругу приближенных принца в ходе расследования по делу Кашикчы очень скоро приведет к конфликту в его окружении, что поставит под угрозу будущее самого Мухаммеда, считает Хаус.

В материале отмечается, что на фоне развития событий общественность также ожидает действий короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза.

Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения «Аль-Ватан» Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, второго октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек. Эти люди прибыли в Стамбул на двух самолетах.

В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Стамбул.

Эр-Рияд поначалу опроверг информацию ряда СМИ о том, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии.

МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Были проведены осмотри здания генконсульства и резиденции генконсула.

Факт гибели журналиста был признан Эр-Риядом лишь 19 октября.