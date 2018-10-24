Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору

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Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.
Как передает Islam.az со ссылкой на RT, отмечается, что удар был нанесён по деревне Суса.
По предварительным данным, есть погибшие.
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