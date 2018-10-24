Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, отмечается, что удар был нанесён по деревне Суса.

По предварительным данным, есть погибшие.