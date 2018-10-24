ООН: В Йемене 14 млн человек на грани голода

Йемену грозит масштабный голод, который может задеть 14 млн жителей страны.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, на грани голода находятся около половины населения Йемена

Ситуация также усугубляется тем, что люди не могут позволить себе медицинские услуги.

"Только половина медицинских учреждений работают. Многие йеменцы слишком бедны, чтобы прийти туда. Без ухода люди часто умирают дома", - сказал Лоукок.

Он также добавил, что ситуация значительно хуже 2017 года, когда организация уже сообщала о рисках масштабного голода из-за вооруженного конфликта в Йемене.

Напомним, что саудовская коалиция с марта 2015 года начала вооруженное вторжение в Йемен.