Была ли у имама Хусейна (а) дочь по имени Ругаййа?

В авторитетных исторических книгах и трудах ученых мужей пишется о том, что у Имама Хусейна (а) было 4 сына и 2 дочери.

Его сыновей звали Зейнуль-абидин (а), Али Акбар, павший шахидом в Кербеле, младенец Али Аскер – его пронзили стрелой так же в Кербеле, и Джафар, скончавшийся еще при жизни имама. Дочерей, согласно большинству источников, звали Сакина (или Сукейна) и Фатима. Дочь имама Хусейна (а) Фатима вышла замуж за своего двоюродного брата Хасани Мусанну (сына имама Хасана (а)). Хасани Мусанна (то есть Второй Хасан) участвовал в трагедии Ашуры, проявил большое геройство и был ранен. Один человек, соплеменник его матери, заступился за него перед Ибн Зиядом, вылечил Хасани Мусанну и направил в Медину. Хасани Мусанна имел большой авторитет среди племени Хашими и поэтому Амавиты его преследовали. Он стал шахидом в 35 лет, когда по приказу амавитского халифа Валида его отравили.

Фатима устроила шатер над могилой мужа на кладбище Баги, год держала траур в этом шатре по мужу, днем держала орудж, ночью занималась богослужением, читала молитвы, траурные стихи (марсийа), днями напролет оплакивала мужа. Некоторые источники пишут, что спустя год Фатима тоже скончалась. Некоторые источники пишут о том, что она скончалась в 117 году по хиджре (735 год по христианскому летоисчислению), в возрасте примерно 70 лет и была предана земле на том же кладбище Баги. Эта та самая Фатима, которую один чиновник во дворце Йезида хотел взять себе в рабыни, но Ее Светлость Зейнаб (с.а) помешала этому.

Матерью Фатимы была Умми Исхаг - дочь известного сахаба Талхи ибн Убейдуллаха. По завещанию самого имама Хасана (а), после его шахады имам Хусейн (а) женился на Умми-Исхаг и на свет родилась Фатима. Если учесть, что имам Хасан (а) скончался в конце месяца сафар в 50-ый год по хиджре, а Умми-Исхаг по завершении срока идды вышла замуж за имама Хусейна (а), то становится ясным, что к моменту трагедии Ашуры Фатима только-только достигла совершеннолетия.

Часть исследователей выдвигает такое предположение, что, те, кто утверждает, что сын имама Хасана (а) Касим женился на своей двоюродной сестре (дочери имама Хусейна (а)), путают его с его братом Хасани Мусанной. Поскольку Шейх Муфид в книге «Иршад» и другие авторы писали: «В преддверии выезда из Медины или даже находясь на пути к Куфе Хасани Мусанна сообщил имаму Хусейну (а) о желании посвататься к одной из его дочерей. Имам ответил, что кого ты выберешь из двух моих дочерей – Фатиму или Сакину, ту и отдам за тебя замуж. Хасан постеснялся ответить. Тогда имам Хусейн (а) велел: В таком случае, я выбрал для тебя свою дочь Фатиму. Потому что она очень похожа на мою мать Фатиму».

Писали о том, что другой дочери имама Хусейна (а) Сакине (или Сукейне) во время трагедии Ашуры было 10-13 лет. Она была дочерью Рубаб и сестрой шестимесячного Али Аскера. Отец в честь имени матери пророка назвал ее Аминой. Говорят, что Сакиной ее назвала мать.

Известно, что имам Хусейн (а) выдал своих дочерей за сыновей своего брата имама Хасана (а). Одну за Хасани Мусанну, а другую за Абдуллаха. Если учесть, что в те времена у имама Хусейна (а) было две дочери Фатима и Сакина, которых уже можно было выдать замуж, нам следует принять, что Абдуллах женился именно на Сакине. Между ними был заключен только кябин, но они не успели пожить как муж и жена, супружеских отношений между ними не было, поскольку Абдуллах стал шахидом в Кербеле.

В источниках, касающихся дня Ашуры, а потом шествия каравана пленных в Куфу и Шам имя Сакины часто упоминается. Говорится о том, что когда имам Хусейн (а) обратился к членам своей семьи, он особо подчеркнул имя Сакины. Сакина в караване пленных была самой близкой помощницей своей тети, Ее Светлости Зейнаб. Она была немного старше по возрасту других взятых в плен детей и поэтому уход за ними взяла на себя. По возвращении в Медину Сакина жила под покровительством имама Зейнуль-абидина (а). Согласно некоторым источникам, чья авторитетность не была доказана полностью, сначала Сакина вышла замуж за Мусаба ибн Зубейра (убийцу Мухтара), а после его смерти еще два раза выходила замуж. Также как ее сестра Фатима, Сакина была образованным человеком. У них обеих есть повествования об имаме Хусейне (а) и имамах, которые были их современниками. Дом Сакины был открыт для людей науки и творчества. Такие поэты как Фараздаг и Джарур получали щедрые награды от нее. Сакина скончалась в один год с сестрой Фатимой в Медине. Писали о том, что ее могила находится в Медине.

В этом месте было бы уместно упомянуть сведения о том, что у имама Хусейна (а) кроме Фатимы и Сакины были еще дочери. В некоторых книгах утверждалось, что у имама Хусейна (а) помимо этих двух дочерей была еще одна маленькая дочка Ругаййа, но увидев отрубленную голову отца на развалинах Шама, она не выдержала и скончалась.

Эта история настолько укоренилась в траурных традициях и литературе траурных стихов, что церемонии оплакивания (тазие) уже трудно представить без этого. Вдобавок к этому, в Дамаске имеется большой мавзолейный комплекс, который относят к Ругаййе.

К слову, в Дамаске имеется одна могила, о которой говорят, что это могила ее светлости Сакины, что полностью противоречит сведениям о том, что она скончалась в Медине и похоронена там же. Также существуют источники, утверждающие, что ее светлость Сакина похоронена в Египте и в Египте рядом с могилой, как утверждается, Ее светлости Зейнаб, находится могила Сакины.

Некоторые источники пошли еще дальше, и утверждали, что у имама Хусейна (а) помимо этого была еще одна дочь, но она заболела и осталась в Медине, поэтому не смогла отправиться в Кербелу. Таким образом, получается, что у имама было четыре дочери. Хотя, как мы отмечали, в авторитетных книгах упоминаются только две дочери Его светлости.

В первоисточниках практически нет сведений о том, что у имама Хусейна (а) была дочь по имени Ругаййа, что она скончалась на развалинах Шама, о том, что еще одна дочь лежала больной в Медине. В некоторых второстепенных источниках об этом говорится окольным путем. Например, в одной касыде, автором которой считают Сейфа ибн Умейра Нахаи Куфи, жившего во времена имама Садига (а) и имама Казима (а), наряду с именем Сакины, упоминается и имя Ругаййи, хотя в стихе не указывается, что она является дочерью имама Хусейна (а).

В книге Сеййида ибн Тавуса «Малхуф» (или «Лухуф») говорилось о том, что имам Хусейн (а), успокаивая плачущих женщин, назвал их по именам и наряду с Умми-Кульсум, Зейнаб, Фатимой, Рубаб он назвал и имя Ругаййи. Но здесь не упоминается имени Сакины. Можно предположить, что автор, повествуя хадис, забыл упомянуть Сакину, или спутал имена Сакины и Ругаййии, то есть Ругаййа это может быть и есть Сакина.

В книге современника Ходжи Насиреддина Туси Шейха Имададдина Табари «Камили-Бахаи» тоже имеются сведения о том, что у имама Хусейна (а) была 3-4-летняя дочка, но увидев отрубленную голову отца, она достигла шахады. Большинство последующих авторов взяли эту историю именно из этого источника.

Считающийся одним из самых больших специалистов ХХ века по истории и хадисам Шейх Аббас Гуми в книге «Мунтахаль-амал» пишет о том, что у имама Хусейна (а) было всего две дочери - Фатима и Сакина. Вместе с тем, в книгах «Мунтахаль-амал» и «Нафасуль-махмум» он описывает ужасы четырехлетней дочери имама Хусейна (а) на развалинах Шама, ссылаясь на книгу «Камили-Бахаи», но не называет имени дочери.

Отметим, что Шейх Муфид тоже говорит о двух дочерях имама Хусейна (а). Ибн Шахразуб добавил к ним имя еще одной дочери по имени Зейнаб. Но ни один из них даже одним предложением не упоминает о событии на развалинах Шама.

Вообще, в книгах историка Табари, «Магталь» Харазми и «Магталь» Абу Мухнафи, «Футух» Ибн Асама Куфи, «Лухуф» Сеййида Ибн Тавуса, «Иршад» Шейха Муфида, охватывающих описание трагедии Кербелы и имеющих большую значимость как первоисточник, не указывается на трагическую смерть Ругаййи.