Читатель спрашивает: Можно ли совершать тайаммум на пыль на ковре или под ним?

Тайаммум в первую очередь следует совершать на землю. Если нет земли, используется песок, гашеная известь, камень или сухие комки глины. Если нет возможности найти ни одно из перечисленных, то разрешается совершать тайаммум на пыль, накопившуюся на ковре или под ним. Однако это должно быть не в виде обычной пыли, а в виде мелкого песка. То есть, нельзя совершать тайаммум на пыль, встречающуюся иногда в уголках комнат. Также, пыль на ковре или под ковром, должна быть в объеме, достаточным для тайаммума, то есть, пыли должно быть столько, чтобы коснуться ее обеими ладонями. Но лучше для тайаммума найти чистую землю.